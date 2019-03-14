أبرار الكويتية تروي تفاصيل تعرض بناتها للتحرش.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
صدمت الفنانة أبرار الكويتية جمهورها بكشفها عن تعرض ابنتيها “ملاك وزهرة” للتحرش.
الفنانة الكويتية روت تفاصيل الواقعة من خلال مقطع فيديو نشرته، على حسابها الخاص على موقع “سناب شات”، بقولها إنها اصطحبت ابنتيها إلى السينما، وكان برفقتهن شقيقها وأبناء خالتها وأبناء عمتها، وصديقها المقرب عمر بلمير.
أبرار أضافت: “كان هناك شخصان، ادعى أحدهما أنه فنان مغربي، رغم أنه غير معروف، وطلب التصوير مع بناتي، وحاول أخذهما بعيدًا عنا، ورأيتهم يتحرشون ببناتي، ويطلقون كلمات يا حلوة يا جميلة”.
وكانت الفنانة أبرار الكويتية قد كشفت عدد زيجاتها من قبل، حيث قالت إنها تزوجت 4 مرات، وردت على منتقدي زيجاتها الكثيرة، بقولها: “لو لم أكن مرغوبة وجميلة لما كنت تزوجت.. لأني زينة قاعدة أتزوج”.
كما دافعت عن المطلقات بقولها: “بعض المطلقات يقلن لي أبرار نحن مطلقات ويعيبون علينا. المطلقة لها كرامة ولا يوجد رجل يذلها ويهزئها ويخونها. المطلقة تعيش براحة”.
حديث أبرار زاد من غضب منتقديها، وأكدوا أن الرجال تتزوج بها نظرا لثروتها، وليست لأنها مرغوبة كما تدعي.
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