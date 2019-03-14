فنان يشعل غيرة أحمد فهمي على هنا الزاهد.. صور

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
علاقة حب قوية تجمع بين الفنان المصري أحمد فهمي وخطيبته الفنانة هنا الزاهد، واللذان أعلنا ارتباطهما في أغسطس الماضي.
أحمد فهمي كشف عن غيرته على هنا الزاهد من خلال عدد من المواقف، وكان آخرها ما حدث مع الفنان مصطفى خاطر، والذي علق على واحدة من الصور لهنا عبر حسابها على «أنستجرام»، وكتب: «حلوة جدا»، ليفاجأ برد فهمي.
أحمد فهمي رد على خاطر في تعليق آخر وكتب: «لو كتبتلها كومنتات حضربك»، ورغم أنه أتبع هذا التعليق بصورة لوجه يضحك إلا أن الجمهور فسره على أنه غيرة.
كما أكدت هنا على غيرة فهمي الشديدة في حوارها السابق مع الفنانة إسعاد يونس ببرنامج «صاحبة السعادة»، وقالت إن خطيبها كان يقوم بالرد على كل معجب يوجه لها تعليق غير مناسب، مما سبب لها عدة مشكلات.
هنا قالت إنها قامت بعمل «بلوك» لأحمد فهمي، وطلبت منه ألا يرد على كومنتات الجمهور، مشيرة إلى أنه يكون يمزح في أغلب الأوقات ولكن الفانز لا يفهمون ذلك.
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