قبيل عيد الأم.. ابنة هيفاء وهبي توجه لها رسائل إنسانية قاسية

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أثارت زينب فياض، ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، حالة جدل واسعة برسالة نشرتها عبر خاصية الأستوري بموقع «إنستجرام»، تحدثت فيها عن الأمومة.

زينب قالت في رسالتها: «بعض الأمهات حرام فيهم كلمة أم.. حرام لأن كلمة أم بحد ذاتها مسئولية ونعمة من ربنا حرام تنعطى لنساء فقط لأنهم أنجبوا».

وأضافت: «اللي عنده أم بكل ما تحمل كلمة أمومة من مشاعر مقدسة ما يتأخر لحظة عن أن يفديها بقلبه لو طلبت... واللي انكتبله يكون عنده بالاسم أم فقط لأنها امتلكت شرف إنجابه وما قدرت قيمة هل شرف، ما يتأخر لحظة عن أن يشكوها لرب السماء ويتجنبها بكل تفاصيل حياته».

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وتابعت: «بعمرها الدنيا ما وقفت على شخص.. السعادة والراحة النفسية الحقيقية بهيدي الحالة تكمن في البعد وبالأخير لو كان خيراً لبقي».

وفسر الكثيرين الرسالة على أنها تقصد بها والدتها الفنانة هيفاء وهبي، خاصة أنها جاءت بعد احتفال والدتها بعيد ميلادها، كما أنها جاءت قبل الاحتفال بعيد الأم بأيام قليلة.

يُذكر أن هيفاء وهبي تزوجت من رجل الأعمال اللبناني نصر فياض، عام 1990، وانفصلت عنه عام1998 ، وكانت هيفاء وهبي، قد شاركت في مسابقة جمال لبنانية وهي “ملكة جمال الجنوب”، وفازت بالمسابقة فعلا، ولكن الجائزة سحبت منها بسبب اكتشاف المنظمين وجود ابنة لها من زواج سابق.

وقيل أن هيفاء وهبي، أُرغمت على التنازل عن حضانة ابنتها مقابل حصولها على الطلاق، وفقدت بذلك حق رؤيتها والتواصل معها بأي شكل من الأشكال، كما ارتبطت هيفاء بعدها برجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة في عام 2009، وانفصلت عنه في عام 2012.