محمود العسيلي يحقق حلم إحدى معجباته ليلة زفافها.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حقق الفنان المصري محمود العسيلي، أمنية إحدى معجباته وذلك يوم زفافها بعد أن نشرت رسالة أكدت فيها أن أمنية حياتها أن يحضر العسيلي حفل زفافها.

وحضر العسيلي حفل زفافها، ونشر صور من الحفل عبر صفحتها الشخصية بموقع “تويتر”، وعلق عليها قائلة: “إسراء كانت بعتتلي على فيسبوك إنها نفسها أني أحضر فرحها و الحمد لله قدرت أنفذ طلبها و ربنا قدرني إني أغنيلها في فرحها امبارح هي و عريسها عمر ألف مبروك يا إسراء”.

وكان محمود العسيلي، قد قال في منشور سابق عبر صفحته الشخصية بموقع «فيس بوك»: «إسراء .. أنا قريت كلامك وفضيت نفسي عشان أقدر اجيلك .. وإن شاء الله الفرح هيكون تحفة.. اشوفك يوم 12 إن شاء الله .. بس اعمليلي طبق حلو كدا من البوفية».

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وأعاد العسيلي، نشر رسالتها مع منشوره والتي جاء فيها: «نفسي العسيلي يغني في فرحي بحب العسيلي جدًا وللأسف الظروف على قدنا نفسي البوستر يكبر ويوصل للعسيلي ويكون فاضي ويحضر الفرح مفيش حاجة بعيد عن ربنا».

يذكر أن آخر أعمال محمود العسيلى، كان كليب «وجع الهوى»، وهى من كلمات أمير طعيمة، وألحان محمود العسيلي، وتوزيع رامي سمير.

كما بدأ في تسجيل أغنية جديدة يتعاون من خلالها مع الشاعر أمير طعمية، ومن ألحانه، ومن المقرر أن يطرحها خلال الفترة المقبلة.