شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد صلاح حسنى يدخل في صراع مستمر مع تامر شلتوت فى "حكايتى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل الفنان أحمد صلاح حسنى تصوير أحداث دوره بمسلسل "حكايتى" الذى يخوض من خلاله السباق الرمضانى المقبل، من تأليف محمد عبد المعطى، وإخراج أحمد سمير فرج من إنتاج شركة سينرجى، ويجسد ضمن أحداثه شخصية "على" وهو شاب يعمل في إحدى الشركات الكبرى بالإسكندرية، ويظهر أحمد صلاح فى صراع مستمر مع ابن عمه "هيثم" وهى الشخصية التى يقدمها الفنان تامر شلتوت.

يذكر أن مسلسل "حكايتى" يسجل البطولة المطلقة الأولى للنجمة ياسمين صبرى فى الدراما التليفزيونية، ويشارك فى بطولة العمل وفاء عامر، وإدوارد، وأحمد صلاح حسنى، وأحمد حاتم، وأحمد بدير، ومها أبو عوف، وإسلام جمال، وأحمد جمال سعيد، ودنيا المصرى، وجمال عبد الناصر ومصطفى درويش، وتدور أحداث العمل فى إطار اجتماعى.