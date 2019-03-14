شكرا لقرائتكم خبر عن سيلفى الجسمى مع تامر حسنى وأصالة قبل مشاركتهم بحفل الأولمبياد الخاص الإماراتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد دولة الإمارات، للمحفل الرياضى الهام، إذ من المقرر افتتاح الأولمبياد الخاص بأبو ظبى، اليوم 14 مارس الجارى، وهو الحدث الرياضى الهام الذى يحظى باهتمام عالمى كبير.

حسين الجسمى، نشر صورة سيلفى برفقة كل من الفنانة أصالة ونجم الجيل تامر حسنى، والمقرر لها المشاركة فى حفل افتتاح الأولمبياد الخاص بأبو ظبى، وعلق قائلاً: "محبّتكم وثقتنا الكبيرة بقدراتكم جمعتنا فى دار العز أبو ظبى نتطلع لنجاحاتكم ونفخر فى الأولمبياد الخاص الإماراتى".



حسين الجسمى

وكان حساب الأولمبياد الخاص بأبو ظبى، أكد أن مطرب الجيل تامر حسنى سيغنى نشيد الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبى 2019 خلال حفل افتتاحه فى 14 مارس، ونوه أيضًا إلى مشاركة الفنانة السورية أصالة نصرى والفنان حسين الجسمى.

وتستضيف العاصمة أبو ظبى بدولة الإمارات 7 آلاف رياضى من أكثر من 190 دولة فى الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية "أبو ظبى 2019" والذى يقام فى الفترة من 14 إلى 21 مارس الجارى.

يذكر أن اللجنة المنظمة للأولمبياد الخاص الألعاب العالمية فى أبو ظبى 2019، تستعد لأكبر برنامج للتبادل الثقافى فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من خلال برنامج المدن المضيفة، الذى يهدف إلى تعريف الوفود الزائرة على ثقافة دولة الإمارات والتعرف على معالمها السياحية والثقافية والأثرية قبل مشاركتهم فى البطولة العالمية الأضخم إنسانيا ورياضيا على مستوى العالم.

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