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المليارديرة الصغيرة ..كايلى جينر تقترب من إنهاء سطوة كيم كارداشيان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن الهيمنة والسطوة التى اعتادت عليها نجمة تليفزيون الواقع كيم كارداشيان خلال السنوات الأخيرة بعدما أصبحت الأكثر متابعة على السوشيال ميديا بدأت تنهار تدريجياً لصالح أختها الصغرى كايلى جينير، والتى باتت تتصدر الصحف والمواقع رغم أنها أصغر من أختها بـ 17 عام حيث تقترب كيم من عامها الـ 39 مؤخراً بينما احتفلت كايلى فى وقت سابق بعامها الـ 21 إلا أنها ورغم هذا السن الصغيرة احتفلت بكونها أصغر مليارديرة عصامية من قبل مجلة " فوربس"  بالإضافة إلى احتلالها على انستجرام فى وقت سابق الصور الأكثر متابعة برقم قياسى التى كسرته البيضة الشهيرة.

كل ذلك ينبأ بأن كايلى تواصل الزحف بقوة نحو مكانة عظيمة على السوشيال ميديا تستغل فيها ذكاءها المدجج بشركات باسمها تحقق عبرها نجاحاً مادياً كبيراً، وبالتالى فإنها مسألة وقت كي تصبح بشهرة أكبر من أختها وسائر بنات عائلتها الشهيرة.

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صورتها الأخيرة التى تحاول من خلالها كسر الرقم القياسى للبيضة الشهيرة على انستجرام

 

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باتت كايلى أحد أهم نجمات الكيرفى

 

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البيضة هى الوحيدة التى كسرت رقم كايلى حين احتلت صورتها الأكثر تفاعلاً على انستجرام

 

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واحدة من صور كايلى السيلفى

 

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الوان الشعر من أهم المفاجآت التى تعتمد عليها كايلى

 

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صورة كايلى جينر

 

 

 

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