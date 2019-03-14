بعد "السفارة في العمارة".. داليا البحيري فتاة شعبية مع الزعيم (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نشرت الفنانة داليا البحيري، عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام"، صورة لها من كواليس مسلسل" فلانتينو" الذي تتعاون فيه مجددًا مع الزعيم عادل إمام، بعد لقائهما الأول في فيلم "السفارة في العمارة".

علقت داليا البحيري على الصورة: "نورا"، وظهرت في الصورة بعباءة سوداء، داخل منطقة شعبية.

مسلسل "فلانتينو" يكتبه أيمن بهجت قمر، ويخرجه رامي إمام، ومقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.