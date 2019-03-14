كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميًا.. عمرو يوسف خارج موسم دراما رمضان بشكل نهائي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت شركة فنون مصر المنتجة لمسلسل النجم عمرو يوسف، أنه قد تم تأجيله بشكل نهائي ولن يلحق بموسم دراما رمضان المقبل.

وأضاف المصدر إن العمل ربنا يتم تأجيله إلى رمضان ٢٠٢٠ حيث يحتاج الكثير من الوقت لتحضيره وإن الشركة مصرة على عرضه داخل شهر رمضان.

يذكر أن الفنان عمرو يوسف قدم العام الماضي مسلسل "طايع"، الذي حقق نجاحًا كبيرًا في السباق الرمضاني، وشاركه البطولة عمرو عبد الجليل، صبا مبارك، سهير المرشدي. وهو عمل من تأليف محمد دياب وخالد دياب وشيرين دياب، ومن إخراج عمرو سلامة.