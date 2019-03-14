هيفاء حسين تثير الجدل:”المسجد الاقصى قبلة المسلمين وقبلة اليهود”

هيفاء حسين

أحدثت الفنانة البحرينية هيفاء حسين حالة من الغضب الواسع على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما نشرت صوراً لها من داخل المسجد الأقصى المبارك، مُرفقةً إياها بتعليقٍ اعتبرت فيه أن “الأقصى” قبلة لليهود.

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وبحسب موقع “قدس” الفلسطيني، فقد كتبت حسين في تعليقها على الصورة التي نشرتها في حسابها الخاص بـ”انستغرام”: “المسجد الاقصى اولى القبلتين وقبلة المسلمين وقبلة اليهود”. لتقوم بتعديل التعليق بعدما هاجمها معلّقون.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد كرم هيفاء حسين ومنحها وسام الثافة والفنون “مستوى الإبداع” من خلال مقره الرئاسي في مدينة رام الله بفلسطين.

واحتفلت هيفاء مع من خلال صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “انستغرام” بنشرها “فيديو” تكريمها تقول: “نعم هذا هو الانجاز الحقيقي .. الحمدلله تم تكريمي ومنحي وسام الثقافة والفنون مستوى الابداع وهو وسام رئاسي من فخامة رئيس دولة فلسطين محمود عباس على تقديمي دور ريتاج في المسلسل الوطني السياسي #خيانة_وطن لما كان له من تأثير كبير وايجابي على فكر المجتمع”.