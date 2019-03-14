ابنة الفنان أحمد صيام تحتفل بعيد ميلادها بطلة ملفتة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

احتفلت الفنانة الشابة بسنت صيام، ابنة الفنان المصري أحمد صيام، بعيد ميلادها في حضور عدد من الأصدقاء.

المخرج مودي شاهين نشر عدد من صور حفل عيد الميلاد الذي حضره ابنة الفنان الراحل خالد صلاح، وكذلك ابنة الفنان الراحل إبراهيم يسري، وعدد من أصدقاء بسنت.

ابنة الفنان المصري ظهرت في الصور وهي ترتدي فستان أسود قصير يكشف عن جسدها، وتلقت التهاني على عيد ميلادها من قبل عدد من الجمهور، كما انتقد البعض طلتها الملفتة.

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بسنت صيام هي ممثلة شابة ظهرت هذا العام في شهر رمضان من خلال مسلسل «عزمي وأشجان» مع الفنانة إيمي سمير غانم والفنان حسن الرداد وسمير غانم.

بسنت صيام شاركت العام الماضي في عملين وهما «هذا المساء»، ومسلسل «كلبش»، وكانت الفنانة الشابة تزوجت في نهاية عام 2016.

يُذكر أن الفنان أحمد صيام يقوم حاليا بتصوير الجزء الثاني من مسلسل «أبو العروسة»، مع سوسن بدر، سيد رجب، محمود حجازي، ولاء الشريف، كارولين عزمي، صفاء الطوخي، نيرمين الفقي، ومدحت صالح، وعدد من النجوم.