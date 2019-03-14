بعد خلعها الحجاب.. صفاء سلطان تبكي بسبب ابنتها.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفلت الفنانة السورية صفاء سلطان بعيد ميلادها، خلال سهرة عائلية جمعت أصدقاء وأقرب أفراد أسرة الفنانة بحضور ابنتها الوحيدة «أملي».

صفاء شاركت متابعها أجواء سهرة عيد الميلاد بمقطع فيديو مؤثر، ظهرت فيه «أملي» تغني لوالدتها التي بدت متأثرة للغاية بأداء ابنتها، حتى أنها لم تستطع السيطرة على دموعها.

وارفقت الفنانة، الفيديو بتعليق كتبت فيه: «انتي كل دنيتي انتي كنزي بالحياه من احلى المعايدات يلي وصلتني من بنتي ونور عيوني املي الله يحميلي اياكي الله يخليلكن اولادكن جميعاً ويخليلكن ياصبايا وشباب كمان امهاتكن ..... وشكراً لكل حدا عايدني ... انتوا عيدي وفرحتي وتكون سنة خير علينا كلنا.... بحبكن».

Advertisements

اللافت أن الكثيرين من النشطاء ربطوا بين خلع «أملي» للحجاب، ورغبتها في اقتحام المجال الفني، خاصة أن صفاء لم تكشف عن موهبة ابنتها الغنائية إلا بعد تخليها عن الحجاب.

من ناحية أخرى، تواصل صفاء سلطان حالياً تصوير مسلسلها الجديد «الحرملك» الذي تشارك في بطولته أمام جمال سليمان، درة، جيني إسبر، باسم ياخور، سلافة معمار، قيس الشيخ نجيب، والعمل من تأليف سليمان عبدالعزيز، وإخراج تامر إسحاق، ومن المنتظر عرضه خلال الموسم الرمضاني المقبل.