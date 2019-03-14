كيم كاردشيان تتألق في جلسة تصوير جديدة بزي اغريقي.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

نشرت نجمة تليفزيون الواقع والعارضة الأمريكية كيم كاردشيان، لقطات من أحدث جلسة تصوير تجريها، خلال مشاركتها بفعاليات أسبوع فرنسا للموضة، حيث ظهر بإطلالة ذهبية مستوحاة من فن الأزياء الإغريقي.

وكانت إطلالة كيم ضمن عروض ماركة Thierry Mugler، التي جاءت لمجموعة خاصة بموضة صيف 2019، تحت مسمى “مادوسا”، وهي واحدة من الشخصيات من المثيولوجيا الإغريقية.

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يأتي ذلك بعد عودة كيم من زيارة سريعة لكاليفورنيا شاركت خلالها وزوجها كاني ويست بحفل زفاف مغني الراب تشانس ذا رابر، لتعود لتستكمل مشاركتها بأسبوع باريس للموضة.

وكانت كيم قد لفتت، أنظار وعدسات المصورين لها بعد ظهورها بإطلالة جريئة خلال تجولها بالعاصمة الفرنسية لمشاركتها بأسبوع باريس للموضة لعام 2019.

وكشفت النجمة العالمية البالغة من العمر 38 عاما، عن إطلالتها الجريئة التي كانت على شكل زي مستوحى من جلد الفهد، بطبقة شفافة، في عدد من اللقطات التي نشرتها على صفحتها الخاصة على موقع انستجرام، وذلك قبيل ظهورها أمام الفندق الذي تقيم به.