أريانا جراندي تطرح كليب «Rule the World».. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

طرحت النجمة والمطربة الأمريكية أريانا جراندي فيديو كليب جديدا لها بمشاركة نجم الراب العالمى 2 Chainz، وتحمل الأغنية الجديدة “Rule the World”.

ينطلق الفيديو بعبارة مكتوب تدل على إنه يحدث “فى مكان ما فى لوس أنجلوس” ، ويبدو المكان بالتأكيد أحد أفضل النوادى الليلية هناك.

وأغنية ” Rule the World ” هى أغنية من ألبوم 2 Chainz الأخير Rap Or Go To the League .

وعلى جانب أخر، فازت أريانا جراندي مؤخرا، بجائزة أفضل ألبوم بوب عن “ Sweetener” ، و ذلك بالرغم من إعلانها انسحابها و عدم حضورها حفل توزيع جوائز ” Grammy ” لعام 2019 ، و جاء انسحابها بسبب خلاف مع المنظمين ، حيث أصرت النجمة الشابة على تقديم أغنية ” 7 rings ” بالحفل، إلا أن المنظمين طلبوا منها اختيار اغنية اخرى لتقدمها بالحفل ، فأعلنت جراند انها شعرت بالإهانة وفضلت الانسحاب .