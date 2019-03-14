- 1/2
- 2/2
رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365
اعتذر بعض المعجبين الغاضبين للنجم والممثل الأمريكي الشهير جوني ديب، وذلك من خلال مواقع التواصل الاجتماعي بعد ورود أدلة تؤكد أن زوجته السابقة النجمة الشهيرة أمبر هيرد هي التي كانت تعنفه، وليس العكس.
وكانت بعض رسائل الجماهير، قد تضمنت جمل كالآتي: اعتذر لجوني ديب لأنني هاجمته وصدقت آمبير هيرد”، وأضاف آخر: “أشعر بالأسف لما مر فيه جوني ديب طوال الفترة الماضية بسبب هجومنا القاسي عليه.
ومن المعروف أن النجم جوني ديب كان رفع دعوى قضائية جديدة ضد زوجته السابقة آمبير هيرد، متهمًا إياها بالتشهير، ومطالبًا إياها بتعويض قدره بقيمة ٥٠ مليون دولار، بعد أن اتهمته بالعنف المنزلي.
وتشير الدعوى القضائية إلى المقال الذي كتبته النجمة آمبير هيرد للصحيفة الأمريكية “واشنطن بوست” عام ٢٠١٨؛ حيث قالت إنها تعرضت للعنف المنزلي من زوجها النجم جوني ديب قبل أن ترفع عليه قضية الطلاق في المحكمة.
وبحسب ما نشره موقع ديد لاين الإخباري، فإن الممثل جوني ديب يزعم أنه هو نفسه الذي تعرض للعنف المنزلي، لافتًا إلى أن آمبير هيرد لعبت دورًا في منعه من الاستمرار في المشاركة من تصوير سلسلة أفلامه الشهيرة “قراصنة الكاريبي”.
كانت هذه تفاصيل خبر معجبون يعتذرون لجوني ديب بعد ظهور أدلة براءته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.