معجبون يعتذرون لجوني ديب بعد ظهور أدلة براءته

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

اعتذر بعض المعجبين الغاضبين للنجم والممثل الأمريكي الشهير جوني ديب، وذلك من خلال مواقع التواصل الاجتماعي بعد ورود أدلة تؤكد أن زوجته السابقة النجمة الشهيرة أمبر هيرد هي التي كانت تعنفه، وليس العكس.

وكانت بعض رسائل الجماهير، قد تضمنت جمل كالآتي: اعتذر لجوني ديب لأنني هاجمته وصدقت آمبير هيرد”، وأضاف آخر: “أشعر بالأسف لما مر فيه جوني ديب طوال الفترة الماضية بسبب هجومنا القاسي عليه.

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ومن المعروف أن النجم جوني ديب كان رفع دعوى قضائية جديدة ضد زوجته السابقة آمبير هيرد، متهمًا إياها بالتشهير، ومطالبًا إياها بتعويض قدره بقيمة ٥٠ مليون دولار، بعد أن اتهمته بالعنف المنزلي.

وتشير الدعوى القضائية إلى المقال الذي كتبته النجمة آمبير هيرد للصحيفة الأمريكية “واشنطن بوست” عام ٢٠١٨؛ حيث قالت إنها تعرضت للعنف المنزلي من زوجها النجم جوني ديب قبل أن ترفع عليه قضية الطلاق في المحكمة.

وبحسب ما نشره موقع ديد لاين الإخباري، فإن الممثل جوني ديب يزعم أنه هو نفسه الذي تعرض للعنف المنزلي، لافتًا إلى أن آمبير هيرد لعبت دورًا في منعه من الاستمرار في المشاركة من تصوير سلسلة أفلامه الشهيرة “قراصنة الكاريبي”.