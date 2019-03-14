سيلينا جوميز تستعد لطرح ألبومها الجديد

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

أعلنت النجمة والمطربة الأمريكية سيلينا جوميز، استعدادها لطرح ألبومها الجديد، خلال الفترة القريبة، وذلك بعد فترة تحضيرات دامت لأشهر.

النجمة العالمية قالت خلال خاصية ستوري عبر موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، إنها تبذل مجهودا كبيرا في ألبومها خلال مرحلة اختيار وتسجيل الأغنيات، لافتة إلى أنها تشعر بالتوتر احيانا بسبب أهمية العمل التي ستقدمه.

وكانت سيلينا استأنفت نشاطها الفني منذ فترة بعد طرح أغنية I can’t get enough التي حققت نجاحا كبيرًا ، بعد تعافيها من الانهيار العصبي الذي أصابها شهر أكتوبر الماضي، بسبب انفصالها عن جاستن بيبر.

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وعلى جانب أخر، تصدرت المغنية والمطربة الأمريكية الشهيرة سيلينا جوميز المركز الأول من حيث أكثر السيدات حصولاً على متابعين عبر موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، بعد حصولها على 144 مليون متابع.

ويرجع سبب الرقم القياسى الجديد الذى حطمته النجمة العالمية البالغة من العمر26 عاماً، إلى الرسالة التى وجهتها لجمهورها بعد عودتها من المصحة النفسية واختفائها لأكثر من ثلاثة أشهر، والتى نشرتها عبر إنستجرام منذ أيام.

وكانت النجمة العالمية البالغة من العمر 26 عاما، قد تخطت بعدد متابعيها الجدد، المغنية إريانا جراندى، والتى حصلت على المركز الثانى برصيد 143 مليون متابع.