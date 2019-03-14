تعرف على أسعار تذاكر حفل عمرو دياب الجديد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يستعد الفنان المصري عمرو دياب لإحياء حفل غنائي كبير في إمارة دبي بدولة الإمارات.

الفنان المصري أعلن عن موعد حفله الجديد، على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”،حيث سيقام الحفل مساء الخميس الموافق 28 مارس الجاري.

ومن المقرر أن يقام الحفل في Dubai Media City، وأسعار تذاكر الحفل مقسمة لـ 3 فئات، العادية 260 درهم، والمميزة 600 درهم، وفئة خاصة بمحبي عمرو دياب المميزين وقيمتها 295 درهم.

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وكان عمرو دياب قد أحيا مؤخرا حفلا غنائيا ضخما داخل ملاعب جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ضم الآلاف من الشباب من مختلف الأعمار ممن حرصوا علي مشاركة “الهضبة” في أولى سهراته اللايف بمدينة ٦ أكتوبر بعد غياب قرابة ال ١٢ عام.

وتميز الحفل بأجواء اللايف العالمية من حيث التجهيزات والتأمين من قبل رجال الشرطة والحرس الخاص، حيث تم إغلاق جميع الشوارع المحيطة بالجامعة، وتم السماح بالمرور للمترجلين ممن يحملن تذاكر الحفل فقط.

ومن جانبه حرص الهضبة علي إرضاء الالاف من جمهوره بجرعة كبيرة من أغانيه التي تألق بها طوال مشواره الفني بداية من “الليلة ” التي افتتح بها الحفل وحرص بعدها علي تحية الجمهور ووجه الشكر لكل من ساهم في وجوده معهم علي رأسهم صديقه وليد منصور، ثم قدم “قمرين” ،”ده لو اتساب، و”اجمل عيون ” ،”يتعلموا”، “تملي معاك”، “وياه”، “أنت مغرور”، “برج الحوت”، “معاك قلبي”، “هدد”، “العالم الله”، “حبيبي يانور العين”، “الله علي جماله”، “ليلي نهاري”، “باين حبيت”،” وياه”، “خلينا لوحدينا”، “نغمة الحرمان”، و” كنت في بالي”، وغيرها ممن قدمها علي مدي قرابة الساعتين.