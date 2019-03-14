ماريتا الحلاني تطرح "العمر واحد"

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: طرحت الفنانة الشابة ماريتا الحلاني أغنيتها الجديدة "العمر واحد" أمس على موقع الفيديوهات "YouTube". وهي من كلمات بهاء الدين محمد، ألحان علي شعبان وتوزيع طارق عبد الجابر لتكون أحدث أغنياتها المنفردة. علماً بأنها أطلقت منذ شهور ألبومها الأول الذي ضم 10 أغنيات متنوعة.



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