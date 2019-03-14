شكرا لقرائتكم خبر عن عرض فيلم ثلاث دقات بمهرجان أماكولا السينمائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد مهرجان أماكولا السينمائى الدولى فى دورته الثانية عشر بدولة أوغندا والذى ينعقد غدا الجمعة ويستمر لمدة يومين، عرض الفيلم المصري القصير ثلاث دقات .

تنطلق فعاليات حفل الإفتتاح بمتحف أوغندا بالعاصمة كامبالا ويشارك في المهرجان عدة دول منها فرنسا وأمريكا وأوغندا وتونس وسويسرا والكاميرون وجنوب أفريقيا وبلغاريا وكينيا وموزمبيق وتانزانيا وبنين وهايتى وفرنسا وجنوب السودان، وتقسم المنافسات من أربعة أقسام هي : أفلام قصيرة وطويلة وطلاب السينما وقسم وثائقي، وتمنح جائزة واحدة لأفضل فيلم فى كل قسم منافس، ويعد مهرجان أماكولا من أقدم المهرجانات السينمائية فى أوغندا وقد تم تأسيسه من قبل الهولندى أليس سميتس والمخرج الأمريكى لى إيليكسون.

فيلم ثلاث دقات سيناريو تامر عرفات ومروة عمارة وبطولة إبراهيم القاضى وعماد يسرى وأحمد الرفاعي ومحمد رزق ومحمد ثابت و حسن الكيلانى و أيمن شاهين ومروة عمارة وأميرة زايد وشرين الشاعر ، بروديوسر أيمن شاهين وموسيقى شريف الوسيمى ومونتاج أحمد عادل وإخراج أحمد قرمد.