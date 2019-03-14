شكرا لقرائتكم خبر عن "مسار إجبارى" تمثل مصر فى الكويت بمهرجان الشباب العربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد فرقة مسار إجبارى لشد الرحال إلى الخليج، لإحياء أجدد حفلاتها الغنائية فى الكويت، ضمن مشاركتها فى فعاليات مهرجان الشباب العربى، وذلك فى تمام الثامنة مساء الثلاثاء المقبل.

وتمثل مسار بهذه المشاركة الوسط الموسيقى المصرى باعتبارها الفرقة المصرية الوحيدة ضمن حفلات المهرجان، والذى يحتضن توليفة غنائية عربية منهم الجزائرية سعاد ماسى، والكويتي عبد العزيز لويس والكويتى حسن العطار، ضمن سلسلة حفلات جماهيرية تستمر حتى التاسع من إبريل المقبل، على مسرح حديقة الشهيد فى الكويت.

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وتحتفل مسار إجبارى مع جمهورها الخليجى بإطلاق ألبومها الثالث فى مسيرتها الغنائية الممتدة لقرابة دستة سنوات، ويضم "الألبوم" فى جعبته 10 أغنيات مختلفة، ظهرت كل منها بشكل فيديو كليب مصور، كما تحمل كل أغنية شخصية موسيقية مغايرة عن "ستايل" مسار إجبارى المعتاد خلال ألبوميها الماضيين، "تقع وتقوم" و"اقرأ الخبر"، منها "نضرنى زين" بطريقتها البدوية" و"فاكرة" بلمستها الرومانسية، بجانب ديو "كائن فضائى" بمشاركة فرقة MTM، بالإضافة إلى أغنيتين تم إصدارهما من قبل بشكل "أغانى منفردة"، وهما "مطلوب حبيب" و"مساومات".