شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تلاعبه بالسياسة.. ناصر سيف يمتلك الملايين فى «كلبش3» والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستأنف الفنان ناصر سيف تصوير مشاهده فى مسلسل "كلبش3" مع النجم أمير كرارة والمقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، أواخر الشهر الحالى، وقال سيف لـ"الخليج 365" إنه انتهى من نصف مشاهده تقريبا، مشيراً إلى أنه يجسد شخصية "محمود علوان"، الذى يعمل فى السياسة منذ دراسته بالجامعة إلى أن يصبح من كبار رجال الأعمال بعدما ترك الصحافة وانضم إلى المنظمات التى تلعب على كل المحاور السياسية والإعلامية والاقتصادية.

يذكر أن مسلسل "كلبش3" تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى، ومن بطولة أمير كرارة، أحمد عبد العزيز، هشام سليم، يسرا اللوزى، هالة فاخر، أحمد العوضى، إسلام جمال، أميرة العايدى، أحمد إمام، محمد على رزق، أمانى كمال، وعدد آخر من الفنانين.

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