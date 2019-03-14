شاهد برومو أولى عروض "أمين وشركاه" على dmc

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:
عرضت القناة الرسمية لـdmc على يوتويب برومو أولى عروض "أمين وشركاه"، المقرر عرضه غدا الجمعة في الساعة 9 مساءً.
وكانت القناة قد كشفت عن البرومو الرسمي لعروض "أمين وشركاه"، أمس، معلنة موعد بدء عرض المسرحيات.
عروض "أمين وشركاه" بدأت منذ فترة على مسرح جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، في مدينة السادس من أكتوبر، وقدمت حتى الآن 5 مسرحيات، وتستمر العروض على المسرح يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع.
"أمين وشركاه" من إنتاج محمد جبيلي وإخراج علاء إسماعيل، ويشارك في بطولتها إلى جوار أحمد أمين، مجموعة كبيرة من الشباب.
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