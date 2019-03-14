شاهد برومو أولى عروض "أمين وشركاه" على dmc

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

عرضت القناة الرسمية لـdmc على يوتويب برومو أولى عروض "أمين وشركاه"، المقرر عرضه غدا الجمعة في الساعة 9 مساءً.

وكانت القناة قد كشفت عن البرومو الرسمي لعروض "أمين وشركاه"، أمس، معلنة موعد بدء عرض المسرحيات.

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عروض "أمين وشركاه" بدأت منذ فترة على مسرح جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، في مدينة السادس من أكتوبر، وقدمت حتى الآن 5 مسرحيات، وتستمر العروض على المسرح يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع.

"أمين وشركاه" من إنتاج محمد جبيلي وإخراج علاء إسماعيل، ويشارك في بطولتها إلى جوار أحمد أمين، مجموعة كبيرة من الشباب.