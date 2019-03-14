محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:
قالت سولاف فواخرجي إن خادمتها خانتها بعد 12 سنة معها، واتفقت مع تشكيل عصابي على خطف أبنائها بسبب مواقفها، التي وصفتها بالوطنية، من القضية السورية، مع بدء الحرب.
وأضافت فواخرجي، خلال لقائها في برنامج حفلة 11، على قناة on e، أن العلاقة بينها وبين الخادمة كانت جيدة، لدرجة أن الأخيرة تنادي عليها باسمها، ورغم ذلك خانتها، ولولا كشف الأمر لكنت محرومة من أولادي حتى الآن.
وأوضحت أنها لا تستطيع أن تعلق على فكرة إخلاء سبيلها من النيابة، بسبب تفاصيل لا تستطيع الكشف عنها، وهى كانت فرد من مجموعة، البعض عوقب وآخرون هربوا، مشيرة إلى أنها ظلت لفترة حتى تعافت من الأمر.
كانت هذه تفاصيل خبر سولاف فواخرجي تكشف تفاصيل اختطاف أولادها بسبب مواقفها من القضية السورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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