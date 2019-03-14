محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي: نشر موقع الخليج 365، أمس، الأربعاء عددا من الأخبار الفنية المتعلقة بإنفصال الفنان محمد علي، وعبد الرحيم كمال يحكي لـ"الخليج 365": كيف كتب أغاني "أهو ده اللي صار"، وسارة نخلة تعلق على براءتها، وآخر أغانٍ جمعت بين أنغام ووالدها، وهكذا علقت بريانكا تشوبرا على هدية زوجها، وغيرها. وإليكم تفاصيل ما تم نشره.

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كانت هذه تفاصيل خبر النشرة الفنية|انفصال محمد علي عن زوجته وياسمين عبدالعزيز بـ"المقابر" وتفاصيل أغاني "أهو ده اللي صار" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.