أميركية فازت باليانصيب 30 مرة في يوم واحد!

فازت ديبورا براونسيدة من ولاية فرجينيا الأميركية، 30 مرّة بجائزة اليانصيب في يوم واحد فقط، وقد بلغت قيمة الجوائز 150 ألف دولار، نظراً لأن قيمة كل بطاقة رابحة 5000 دولار.

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وبحسب موقع “nbcnews” نقلاً عن السيدة الفائزة، إنّه “في يوم 11 شباط/فبراير الماضي، إشترت الأخيرة البطاقات الـ30 التي تحمل جميعها نفس تشكيلة الأرقام 1-0-3-1 لذات الرسم”.

وقالت إنّها “في البداية اشترت 20 تذكرة من محطة وقود في مقاطعة تشيسترفيلد وعليهم الأرقام نفسها، كما بادرت في وقتٍ لاحق خلال اليوم نفسه إلى شراء 10 بطاقات أخرى تتضمن نفس تشكيلة الأرقام، ومن ذات الموقع، وعندما علمت أنني فزت بالجائزة، كدت أصاب بنوبة قلبية”.

وأشارت الى أنها “لديها العديد من المشاريع والخطط، كما أنها ستقوم بتجديد بعض الأمور في منزلها”.