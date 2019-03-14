شاهدوا كيف بدت هيلدا خليفة في حفل ملكة جمال لبنان منذ 20 عاماً!

كتب امير فتحي في الخميس 14 مارس 2019 01:44 صباحاً -

هيلدا خليفة نشرت صفحة خاصة لمتابعي مسابقة ملكة جمال لبنان عبر مواقع التواصل الإجتماعي فيديو جديد جمعوا من خلاله إطلالات مقدمة البرامج هيلدا خليفة في حفلات ملكة جمال لبنان منذ أكثر من 20 عاماً. Advertisements وانتشر الفيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعي بشكل كبير بين المتابعين الذين تذكروا تلك اللحظات الماضية حين توّجت هيلدا العديد من ملكات جمال لبنان والتي اشتهرت بعدها بتقديم برنامج “star academy”.

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