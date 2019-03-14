فن ومشاهير

شاهدوا كيف بدت هيلدا خليفة في حفل ملكة جمال لبنان منذ 20 عاماً!

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نوارة 0 تبليغ

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كتب امير فتحي في الخميس 14 مارس 2019 01:44 صباحاً -

Hilda Khalifeee3

Hilda Khalifeee3

هيلدا خليفة

نشرت صفحة خاصة لمتابعي مسابقة ملكة جمال لبنان عبر مواقع التواصل الإجتماعي فيديو جديد جمعوا من خلاله إطلالات مقدمة البرامج هيلدا خليفة في حفلات ملكة جمال لبنان منذ أكثر من 20 عاماً.

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وانتشر الفيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعي بشكل كبير بين المتابعين الذين تذكروا تلك اللحظات الماضية حين توّجت هيلدا العديد من ملكات جمال لبنان والتي اشتهرت بعدها بتقديم برنامج “star academy”.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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