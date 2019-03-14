شاهدوا.. كيم كارداشيان تقلّد ناعومي كامبل من جديد

ارتدت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان، في نهاية الأسبوع الماضي، فستانًا من الحرير والدانتيل من دار أزياء فيرساتشي لحضور حفل زفاف تشانس ذا رابار، وهو الفستان نفسه الذي ارتدته عارضة الأزياء العالمية ناعومي كامبل عام 1996.

ونشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن تقليد كيم كارداشيان لإطلالة “ناعومي” ليست بالأمر الجديد، حيث تم الكشف عن أن نجمة تلفزيون الواقع قامت على مر السنين بارتداء العديد من ملابس ناعومي كامبل، البالغة من العمر 48 عامًا.

يذكر أنه في عرض جياني فيرساتشي لمجموعة الخريف والشتاء عام 1996 ظهرت عارضة الأزياء ناعومي كامبل بفستان باللون الأزرق مع تطريز أخضر نيون، وهو نفس الفستان الذي أطلت فيه كيم كارداشيان في حفل الزفاف وصففت شعرها على طريقة ذيل الحصان مع تجعيد بعض خصلات شعرها.

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