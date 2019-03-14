الإعلان عن عرض فلميْ "شارع سمسم" و"توم وجيري" عام 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - "شارع سمسم" و"توم وجيري" في دور السينما عام 2021

أعلنت شركة "وارنر براذرز" الأمريكية منذ ساعات، أن فيلم "Sesame Street" "شارع سمسم" سوف يصدر في دور العرض السينمائية، يوم 15 يناير/كانون الثاني عام 2021.

ووفق موقع "فارايتي" الأمريكي، فإن الفيلم الموسيقي سوف يعرض بأبطال حقيقيين وليس على هيئة أنيميشن، كما اعتاد الجمهور على رؤية الشخصيات الكرتون الشهير.

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فيلم "شارع سمسم" من إخراج بورتلانديا، وتأليف كريس جاليتا، وموسيقى جوناثان كريسل، ومن المتوقع أن تشارك ورش عمل كارتون "شارع سمسم" الأصلي في عملية التأليف والتحضير، نظرًا لامتلاكها حقوق ملكية العمل، كما سيساهم كل من شون ليفي ومايكل أجيلر في عملية الإنتاج بالتعاون مع شركة "وارنر براذرز".

واستلهم الفيلم أحداثه من المسلسل التلفزيوني التعليمي "شارع سمسم"، الذي عٌرِض على التلفزيون لأول مرة عام 1969، واسُتخدِم فيه مزيج من تحريك الدمى، والشخصيات الحقيقية والأنيميشن.

وأكدت شركة "وارنر براذرز" أيضاً أن فيلم "Tom and Jerry" "توم وجيري" الكوميدي، الذي يقوم تيم ستوري بإخراجه، وتدور أحداثه حول مغامرات القط والفار الشهيرة، سوف يصدر يوم 16 أبريل/نيسان 2021، وسَيستخدم صُنّاعه مزيجاً من الأنيميشن والشخصيات الحقيقية.