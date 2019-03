افتتاح مسرحية بريتني سبيرز الموسيقية في نوفمبر المقبل

أعلن مدير مسرح "جيمس نيدرلاندر"، جيمس إل نيدرلاندر، افتتاح عرض مسرحية مغنية البوب الأمريكية بريتني سبيرز، "Once Upon a One More Time" "في يوم من الأيام"، 13 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وتُطلَق المسرحية الموسيقية الكوميدية في مدينة شيكاجو، تمهيدًا لعرضها على مسارح برودواي، ورغم أن بطلتها هي بريتني سبيرز، لكنّ أحداث العمل الفني لا تتمحور حولها، إذ تتناول بطريقة ساخرة حياوات أميرات ديزني، وبشكل مختلف عمّا عهده الجمهور عن هذه الشخصيات.

وتطرح المسرحية حياة أكثر من أميرة، منهنّ، "سندريلا" التي تعاني من أزمة هوية، وأميرها الساحر الذي لا يبدو ساحرًا لهذه الدرجة في مسرحية "سبيرز"، وأخيرًا وليس آخرًا، قزم ثامن جديد مع شخصية الأميرة النائمة "سنوايت"، لم نره من قبل في قصصها مع الأقزام السبعة.

مسرحية "في يوم من الأيام"، من تأليف جون هارتمير، الذي يعرض له في دور العرض حاليًا فيلم الكوميديا "The Upside" "المقلوب"، وستتضمن 13 أغنية لـ"سبيرز".

وقال المؤلف هارتمير عن مسرحيته الجديدة: "نظرتنا لأميرات ديزني كانت مختلفة، فقد كنّ يعيشن في عالم مغلق، قبل تطوّر التكنولوجيا، ومع ذلك لم يسبق أن شاهدنا تأثير هذا التغيير على الأميرات، وهنا يأتي دور المسرحية التي تتناول مشاكل الانفتاح الثقافي المخيفة، بطريقة كوميدية سلسة".

وأضاف "هارتمير": "أجرينا أكثر من قراءة للمسرحية، إحداها كانت بحضور بطلة العمل بريتني سبيرز، التي قطعت إجازتها لرعاية والدها بعد عملية أجراها، من أجل حضور التمرين على العرض الحي".

وعبرت المغنية بريتني سبيرز عن سعادتها بالمشاركة ضمن عمل فني بهذا الحج، إذ قالت في بيان رسمي نشرته: "متحمسة جدًا لتقديم مسرحية موسيقية، خاصةً تلك التي تتحدث عن عوالم ديزني الخيالية الساحرة، وشخصياتها التي أثرت في طفولتي وعشقتها حتى بعد تقدمي في العمر .. ما يحدث لي حاليًا هو حلم تحقق".