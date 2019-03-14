بيت الغناء العربي يحتفي بالذكرى 117 لِميلاد عبدالوهاب

بمناسبة الذكرى الـ17 بعد الـ100 لميلاد الفنان محمد عبدالوهاب، يقيم بيت الغناء العربي في القاهرة، غداً الخميس، صالوناً حول موسيقار الأجيال.

ويُنظّم الحدث في قصر الأمير بشتاك، بالاشتراك مع البرنامج الثقافي في الإذاعة المصرية.

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يستضيف الصالون الفنان الأردني الدكتور أيمن تيسير بصحبة الفرقة الموسيقية التي يقودها المايسترو هشام نبوي.

ويتضمن البرنامج مجموعة من الأعمال الخالدة التي أبدها عبدالوهاب، طوال عقود وماتزال تثير إعجاب الأجيال المتعاقبة إلى اليوم.

ويُذكر أن فكرة "صالون المقامات" من تصوّر الفنان المصري الراحل محسن فاروق، وإعداد وتقديم الإذاعية الدكتورة إيناس جلال الدين.