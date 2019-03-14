أصالة تُثير الجدل بين متابعيها بهذا الفيديو.. هل تقصد إهانة فجر السعيد؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - في أوّل ردّ فعل منها تجاه تهديدات الإعلامية الكويتية فجر السعيد لها، ببدء حربٍ عليها وصفتها بـ"الشعواء"؛ شاركت الفنانة السورية أصالة متابعيها عبر حسابها على "إنستغرام"، مقطع فيديو من مسلسل كويتي.

المقطع ظهرت فيه الفنانة الكويتية سعاد عبدالله، وهي تقول: "الشو إسمو هاو هاو والقافلة تسير".

وكشفتْ أصالة أنها تلقّت هذا المقطع من أحد المقرّبين لها فعلّقت على الفيديو قائلةً: "تختصر كلّ الكلام، شكرًا فهّودي على هديّتك الظريفة، أصالة".

وبعد هذا المقطع قدّم الكثير من المتابعين الدعم للفنانة أصالة، وسَخِروا من فجر السعيد، وشنّوا انتقادات لاذعة ضدّها.

واعتبر متابعو أصالة، أن هذا الردّ القوي جاء بشكل غير مباشر على هجوم فجر السعيد، خلال برنامجها "هنا الكويت".

ودخل جمهور الإعلامية مي العيدان، على خط الهجوم للدفاع عن فجر السعيد ضدّ أصالة.

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يأتي هذا إثر تصعيد الإعلامية الكويتية الهجوم ضدّ أصالة، على خلفية مطالبتها بالحصول على الجنسية المصرية.

وزادت حدّة هجوم فجر السعيد على أصالة، عقب تصريحات الأخيرة في مداخلة هاتفية مع الإعلامي المصري عمرو أديب في برنامجه "الحكاية".

وكانت الإعلامية فجر قد انتقدت أصالة بشدّة في وقت سابق، عقب تصريحات الأخيرة برغبتها في الحصول على الجنسية المصرية، معلقةً: "أصالة تطالب بالجنسية المصرية وتقول خلصوني، للعلم أصالة تحمل الجنسية البحرينية، وبالتالي نفهم من كلامها أنها تريد التخلص من الجنسية البحرينية، لا حول ولا قوة إلا بالله".

وتساءلت فجر عن الكيفية التي حملت بها أصالة 3 جنسيات وهي البحرينية والفلسطينية والسورية، رغم أن القانون يمنع ذلك.