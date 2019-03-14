حمدي الميرغني يكشف عن كواليس تصوير" فالنتينو"مع عادل إمام عبر "أنستغرام"

كشف الفنان حمدي الميرغني عن صورة تجمعه بالزعيم عادل إمام من كواليس تصوير مسلسل "فالنتينو"، وذلك عبر حسابه على موقع الصور "إنستغرام".
وعلق "الميرغني" على الصورة قائلًا: "الحمدلله حلمي اتحقق بأني أمثل مع الزعيم عادل إمام، تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج رامي إمام، فالنتينو رمضان ٢٠١٩ دعواتكم".
يشار إلي ان مسلسل "فالنتينو" يشارك في سباق رمضان المقبل من بطولة الفنان الكبير عادل إمام، ودلال عبد العزيز، عبلة كامل، وفاء صادق، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامي إمام.
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