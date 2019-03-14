شكرا لقرائتكم خبر عن "حسابنا عسير قدام ربنا".. كلمات مؤثرة لماجد الكدوانى عن الفن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداول عدد من الفنانين وطلاب المعهد العالى للفنون المسرحية كلمة الفنان ماجد الكدوانى فى افتتاح مهرجان المسرح العربى – زكى طليمات - كأحد خريجى المعهد العالى للفنون المسرحية، لما تضمنته من مشاعر المسئولية التى يحملها الفنان تجاه الجمهور.

وقل الكدوانى خلال كلمته: "خريجو هذا المكان، بكل شياكته، ومهابته، وعراقته.. إحنا هيكون حسابنا عسير جدًا قدام ربنا.. هذه مهنة مقدّسة.. لأنه إدّانا سُلطة إن إحنا نتحكم فى مشاعر بشر.. إدانا مفتاح قطر، وركّب معانا ناس كتير.. هيحاسبنا فى يوم من الأيام إحنا وصّلنا الناس دى، ولا لبسنا بيهم فى حيطة!.. خليكم عارفين قيمة المسئولية."

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الكلمات تحمل فى طياتها تقديسا لمهنة الفن وأهمية الفنان وما يتحمله من مسئولية كبيرة فى تشكيل وعى المتفرج، إذ يمكلك سلطة التحكم فى مشاعر المشاهد فإما أن يسمو بها أو يحط من شأنها، مثله كمثل سائق القطار إما أن يصل بمسافريه إلى بر الأمان أو الإضرار بحياتهم، فى إشارة إلى أن الممثل لا يقدم الإمتاع فقط ولكن مسئولا عن ذائقة الناس

وبدأت أمس الثلاثاء فعاليات الدورة الـ 36 من مهرجان المسرح العربى "زكى طليمات"، والمقام على مسرح المعهد العالى للفنون المسرحية، ويحمل شعار "صدق حلمك .. تتصدق" بفقرة فنية لأوركسترا النفخ والإيقاع بقيادة المايسترو أحمد الحناوى، وتبدأ العروض غدا الأربعاء وحتى الاثنين 25 مارس .

يشارك فى المهرجان 12 عرضا مسرحيا وتضم لجنة تحكيمه لاختيار أفضل العروض، الدكتور محمد أبو الخير، الدكتور أسامة أبو طالب، الدكتور نبيل الحلوجى، المخرج أحمد شفيق، الفنان محمد رياض، المؤلف وليد يوسف.