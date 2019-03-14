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شكرا لقرائتكم خبر عن صورة.. اعرف مين ده من نجوم الكوميديا ونجوم الإعلانات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كثير من النجوم يفضلون التفاعل مع جمهورهم عبر مواقع التواصل الاجتماعى من خلال نشر صورهم فى مراحل عمرية مختلفة، لا سيما إذا كانت تلك الصور غير موجودة على شبكة الإنترنت من قبل.
النجم أكرم حسنى قام هو الآخر بنشر صورة نادرة وقديمة له فى مرحلة الطفولة، حيث يبدو وكأنه لم يكن وقتها قد تخطى الـ 5 من عمره، وقد تفاعل الجمهور ومحبى أكرم عبر حسابه على "تويتر" مع الصورة، والتى أعادوا نشرها آلاف المرات، حيث مازال أكرم يحمل الكثير من ملامحه وهو مازال طفلا.
أكرم حسنى على تويتر
وكان النجم أكرم حسنى قد شارك مؤخرا فى حملة اعلانية على شاشات التليفزيون وأيضا عبر الإذاعات عن تنظيم النسل، وحققت نجاحا على مواقع التواصل الاجتماعى.
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