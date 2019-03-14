شكرا لقرائتكم خبر عن 10 صور أكيد كيم كاردشيان بتفكر تحذفهم بنفسها..شوف واحكم بنفسك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في تاريخ كل شخص منا العديد من الصور التي يسارع لإلتقاطها في لحظات على مدار فترات عمرية مختلفة ولكن في كثير من الأحيان يكتشف كل واحد منا أن بعض هذه الصور لا يجب أن تكون في ألبوم الصور أو حتي الاحتفاظ بها سرا.

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محرك البحث جوجل والمواقع الإخبارية التي تحفظ كل صورة أصبح لديها ارشيف كبير من المؤكد أن بعضه لا يريد النجوم مشاهدته مرة أخري وهو ما حدث مع نجمة تليفزيون الواقع كيم كارشيان ..شوف الصور وأحكم.