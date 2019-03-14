هكذا علق نبيل الحلفاوي على صعود أربع فرق إنجليزية في دوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي: نشر الفنان نبيل الحلفاوي عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر"تغريدة" يعلق بها على صعود أربع أندية إنجليزية لدور الثمانية بدوري

أبطال أوروبا. وكتب الحلفاوي : "الأندية الإنجليزية تتسيد دوري الأبطال وتحتل وحدها نصف دور الثمانية ويتوزع النصف الآخر على أربع دول".

يُذكر أن ليفربول تأهل لدور الثمانية بعد الفوز على بايرن ميونيخ 3-1، وسبقه أندية مانشيستر سيتي وتوتنهام ومانشستر يونايتد.

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