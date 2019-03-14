يوسف الشريف توقع وزوجته تتعزل في هدف "ماني".. تعليقات نجوم الفن بعد فوز ليفربول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

انتهت مباراة ليفربول وبايرن ميونيخ في الدور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا بفوز ليفربول 3-1، ليتأهل لدور الثمانية بدوري الأبطال، بعد مباراة سيطر ليفربول على مجرياتها، تقدم لليفربول ساديو ماني، وأحرز مدافع ليفربول هدفا بالخطأ في مرماه، قبل أن يعدل فان دايك النتيجة ويتقدم لليفربول، ويضيف ساديو ماني هدف ليفربول الثالث، لتنتهي المباراة بفوز ليفربول في عقر دار بايرن ميونيخ، في مباراة لعب فيها بايرن ميونيخ دور " ضيف الشرف"

نجوم الفن تفاعلوا مع مباراة ليفربول وبايرن ميونيخ، ونرصد لكم في هذا التقرير أبرز تعليقات نجوم الفن

إنجى علاء



نشرت الكاتبة والإستايلست إنجى علاء عبر حسابها الشخصي بموقع "تويتر" تغريدة تعلق بها على مباراة ليفربول وبايرن ميونيخ، وكتبت:" مبروووك ليفربول الصعود.. وبصراحة جول ساديو ماني الأولاني حلو أوي.. لف بنوير لفة".

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يوسف الشريف



نشر الفنان يوسف الشريف تغريدة يؤكد فيها صدق توقعه الذي أطلقه بعد نهايةمباراة ليفربول وبايرن ميونيخ في لقاء الذهاب، حيث كتب:" ليفربول هيكسب في ميونخ وهيصعد أن شاء الله"، ونشر عقب فوز ليفربول:"محدش يمسح التعليق على التويته دي..انا واخد لكل تعليق سكرين شوت".

ندى بسيوني



نشرت الفنانة ندى بسيوني عبر حسابها الشخصي بموقع "تويتر" تغريدة تعلق بها على المباراة ، وكتبت: مبروووووك صعود ليفربول لدور ال8، مبروك لصلاح عمل ماتش كبير".