منة حسين فهمي صحبة زوجها وعبير صبري "كاوبوي".. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر صفحاتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

خالد عليش

نشر الفنان خالد عليش، عبر صفحته الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة له، يظهر فيها مناطيد تحلق فوق مدينة الأقصر.

بسمة بوسيل

نشرت الفنانة المغربية بسمة بوسيل، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها وهي ترتدي بدلة جينز.

لقاء الخميسي

نشرت الفنانة لقاء الخميسي، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها وهي ترتدي جاكيت من الفرو.

شمس

نشرت الفنانة الكويتية شمس، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها وهي ترتدي جمبسوت أبيض أنيق.

ريهام أيمن

نشرت الفنانة ريهام أيمن، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها حازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

مي سليم

نشرت الفنانة الأردنية مي سليم، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة سيلفي جديدة لها، حازت على إعجاب جمهورها.

منة حسين فهمي

نشرت منة حسين فهمي، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بصحبة زوجها المحامي الشهير طارق جميل سعيد.

دنيا بطمة

نشرت الفنانة المغربية دنيا بطمة، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بإطلالة طبيعية بدون مكياج.

عبير صبري

نشرت الفنانة عبير صبري، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها وهي ترتدي "قبعة" تشبه تلك التي يرتديها الكاوبوي.

أنابيلا هلال

نشرت الإعلامية اللبنانية أنابيلا هلال، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها داخل منزلها.