بعد 4 أسابيع.. "قصة حب" يتخطى الستة ملايين جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

حقق فيلم "قصة حب" للفنان أحمد حاتم وهنا الزاهد إيرادات وصلت لـ 6 مليون و 270 ألف جنيه بعد 4 أسابيع من عرضه، وذلك وفقا للموزع السينمائي محمود الدفراوي.

وتدور أحداث فيلم "قصة حب"حول يوسف، وهو مهندس، ولديه أخ يسعى جاهدًا هو وزوجته من أجل جعله يتزوج، وأثناء ذلك يقع حادث ليوسف يفقده بصره،وبالصدفة في أحد الأيام يصطدم جميلة، والتي تهتم به وترعاه فيما بعد،ويبدو أنها أحبته، لكن يبدو أنهما سيتعرضان لاختبار صعب، عندما يصبح على كل منهما أن يثبت حبه للآخر.

"قصة حب" قصة وإنتاج ياسر صلاح، سيناريو وحوار أماني التونسي، بطولة أحمد حاتم، هنا الزاهد، ياسر الطوبجي، علا رشدي، مؤمن نور، إخراج عثمان أبو لبن.