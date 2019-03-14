كارينا كابور: هذا هو راتب مربية ابني تيمور

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 14 مارس 2019 12:25 صباحاً - كشفت نجمة بوليوود كارينا كابور Kareena Kapoor عن الراتب الشهري الذي تتلقاه مربية ابنها تيمور، بعد أن كثرت التساؤلات حول هذا الموضوع، لذلك أجابت كابور مؤخرًا عن الأسئلة التي تناولت مقدار ما تتقاضاه مربية طفلها شهريًّا.



ووفقًا لتقارير، تتلقى مربية تيمور علي خان ما قيمته 150000 روبية، أي ما يزيد عن 2000 دولار شهريًّا، باستثناء الوقت الإضافي أو ما يسمى بالـOver Time.

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وفي أثناء الرد على سؤال يتعلق براتب مربية تيمور، خلال استضافتها ببرنامج دردشة أرباز خان Arbaaz Khan، صرحت كارينا أنها مسألة تحتاج إلى معالجة ودراية.



وأضافت: "لا يوجد ثمن لأيّ شيء طالما كان طفلكِ سعيدًا وآمنًا، والفكرة هي أنّ الطفل يجب أن يكون سعيدًا وفي أيدٍ آمنة."

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وقد بدت كارينا شاكرة لأن يكون ولدها في أمان، وقالت أيضًا، طالما أنّ ابنها في أيدٍ أمينة، فلا يهم كم يتم دفع أيّ مبلغ لمربيته.



كارينا بطلة فيلم "Jab We Met"، التي تنأى بنفسها عن جميع وسائل التواصل الاجتماعي، ومع ذلك هي تراقب عن كثب ما يحدث على الإنترنت.



مهنيًّا، تقوم كارينا حاليًّا، بتصوير فيلم "جود نيوز"، مع أكشاي كومار Akshay kumar.