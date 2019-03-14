بالصور: بمناسبة يوم الأم.. ابنة هيفاء وهبي توجه رسالة قاسية لأمها

نشرت زينب فياض ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، عبر خاصية الحالة بحسابها الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”، رسالة بطريقة غير مباشرة لأمها.

كاتبة: “في إمهات حرام فيهم كلمة أم لأن كلمة الأم بحد ذاتها مسئولية حرام ونعمة من ربنا حرام تقال لنساء أنجبوا فقط”.

وأضافت: “اللي عندو كلمة أم بكل ما تحمل.

الكلمة من مشاعر الأمومة ..ما يتأخر لحظة يقدسها بروحه إذا طلبت”.

يذكر أن هيفاء وهبي لم تلتق ابنتها زينب أكثر من ٢٠ عاما حيث تركتها من أجل الفن بعد أن اشترط زوجها منعها من رؤية ابنتها إذ اتجهت للغناء.