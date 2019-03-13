شاهدوا مشاعل الشحي وزوجها يتشاجران بسبب الحجاب

مشاعل الشحي Advertisements

كشف مقطع فيديو للفنانة الإماراتية مشاعل الشحي وزوجها الفنان أحمد خميس، عن خلاف بينهما أثناء تطبيق الماسكارا على رموشها وقد كشفت جزءًا من شعرها.

ولم يعجب هذا الأمر زوجها الذي سارع إلى تغطية شعرها مصراً على ذلك، إلا أنها رفضت الأمر لافتة إلى أن ما يقوم به قد يفسد الماسكارا؛ لتشتعل الانتقادات ضدها؛ حيث تساءل الكثيرون عما إذا كانت ترتدي الحجاب فعلاً وما إذا كانت ترغب في نزعه.

ومن الجدير بالذكر، أن الثنائي الشهير واجه هجومًا ناريًا مؤخراً من الإعلامية الكويتية مي العيدان، التي قالت في حلقة من برنامجها ” كشف حساب ” إن ما يفعلانه يزعجها كما يزعج الكثير من الأشخاص.