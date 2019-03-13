“علا فارس أم القمل والصيبان” مغردون يطلقون حملة.. شاهدوا كيف ردت الإعلامية!

علا فارس

تعرضت الإعلامية علا الفارس لهجوم من قبل المغرّدين والمغرّدات في تويتر. ودشّن المغردون وسمًا حمل عنوان #علا_فارس_ام_القمل_والصيبان فحظي بتعليقات كثيرة للرد على علا الفارس، إلا أنها لم تقف صامتة وردت الإعلامية الأردنية على الهجوم الواسع بنشر صورة عبر تويتر، ركّزت فيها على شعرها وعلقت: “ما لقوا في الورد عيب قالوا له يا أحمر الخدين.. هذه أحدث صوري بشعري المنسدل.. إهداء لأصحاب الهاشتاق الذي ظهر لي في الترند”.

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وأضافت: “الله يرزقنا فضاوتكم.. مش نايمين الليل يا ويلي عليكم وانتوا تغردوا #علا_فارس_ام_القمل_والصيبان أهنئ صاحب الهاشتاق على الاسم فكل ٌيرى الناس بعين طبعه” وعادت علا الفارس مجددًا ثم حذفت المنشور واستبدلته بآخر فيه الصورة نفسها، وعلقت عليها قائلة: “صباح الورد والتصوير الجميل”.