ممثّل أمريكي يواجه 16 اتّهاماً بتضليل العدالة وتلفيق الأدلّة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - الممثّل الأمريكي برفقة محاميته
قالت محامية الممثل التلفزيوني الأميركي جوسي سموليت، المتهم بتلفيق اعتداء ضدّه: "إن القضية مليئة بأدلة مُضللة وكاذبة".
وكانت الشرطة ذكرت أن سموليت الذي اشتُهر من خلال مسلسل "إمباير"، لفّق أدلّة بغية الإيهام بِوقوع هجومٍ ضدّه في محاولةٍ لكسب الشهرة وزيادة الدخل.
وأكدت المحامية تينا غلانديان: "هناك كثير من المعلومات المضلّلة في هذه القضية"، مضيفةً: "نرحّب بالكاميرات في قاعة المحكمة كي يرى الجمهور والإعلام الحجج الفعلية".
ويواجه الممثّل الأسمر سموليت البالغ 36 عاماً، 16 تهمة جنائية إثر الاشتباه في استعانته بِشابيْن للإيهام بوقوع اعتداءٍ عليه، وسط مدينة شيكاغو.
وادّعى النجم الأمريكي أيضاً أن الشابيْن أهَاناه بكلمات عنصرية مثل "أعيدوا لأمريكا عظمتها" التي استخدمها الرئيس دونالد ترامب في حملته الانتخابية.
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