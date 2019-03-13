شيرين تشيد بـ “كفرناحوم” لـ نادين لبكي

Mar 13, 2019
عبرت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب عن فخرها واعجابها الشديد في فيلم “كفرناحوم” للمخرجة اللبنانية نادين لبكي.
واتخذت شيرين من حسابها الشخصي على تويتر منبراً لتقول: “اتفرجت على فيلم #كفرناحوم وعجبني جداً وفخورة جداً بنادين لبكي ومبسوطة انها صدقت فكرتها واشتغلت عليها ومولتها لحد ما خرجت بتجربة سينمائية مختلفة تليق فعلاً بالترشيح للأوسكار”.
فيلم كفرناحوم جال العالم و حقق نسب مشاهدة عالية واعجاب كبير في اكبر المحافل والمهرجانات السينمائية العالمية.
وقد اشاد بالفيلم نجوم من العالم نذكر منهم: الاعلامية اوبرا وينفري، النجمة العالمية سلمى حايك وفرقة Coldplay البريطانية وغيرهم.
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