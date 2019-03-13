شيرين تشيد بـ “كفرناحوم” لـ نادين لبكي

عبرت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب عن فخرها واعجابها الشديد في فيلم “كفرناحوم” للمخرجة اللبنانية نادين لبكي.

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واتخذت شيرين من حسابها الشخصي على تويتر منبراً لتقول: “‏اتفرجت على فيلم ‎#كفرناحوم وعجبني جداً وفخورة جداً بنادين لبكي ومبسوطة انها صدقت فكرتها واشتغلت عليها ومولتها لحد ما خرجت بتجربة سينمائية مختلفة تليق فعلاً بالترشيح للأوسكار”.

فيلم كفرناحوم جال العالم و حقق نسب مشاهدة عالية واعجاب كبير في اكبر المحافل والمهرجانات السينمائية العالمية.

وقد اشاد بالفيلم نجوم من العالم نذكر منهم: الاعلامية اوبرا وينفري، النجمة العالمية سلمى حايك وفرقة Coldplay البريطانية وغيرهم.