كيت ميدلتون "تخرقُ" البروتوكول الملكي.. والسبب!

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متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - منذُ فترةٍ والأخبار تُتناقل حول رغبة دوقة كامبريدج كيت ميدلتون، في إنجاب طفلٍ رابع، تزامنًا مع استعداد الأمير هاري وميغان ماركل، للترحيب بولادة ملكية جديدة في الأشهر القليلة القادمة.
وفي هذه المناسبة، خرقت كيت برتوكولاً يخصُّ قصر كينسينغتون، وحسب القصر، فإن البروتوكول المُعتاد، هو عدم الإعلان عن الحمل حتى يبلغ 12 أسبوعًا، ولذا اعتُبر إعلانها ذلك، عن رغبتها في الإنجاب قبل حدوثه، خرقًا للبروتوكول.
وكانت كيت، قد أعلنت رغبتها تلك أثناء رحلتها إلى أيرلندا الشمالية، حيث لفت أنظارها، طفلٌ رضيع يحمله والده، وقالت متحدثةً إلى الأب: "يا له من طفل رائع، كم عمره؟"، وأضافت: "إنه مُحبَّب إلى القلب للغاية، لقد جعلني راغبة في الإنجاب".
ورغم ذلك، إلا أنها لا تعدُّ المرة الأولى التي يكسر فيها الأمير وليام وكيت ميدلتون البروتوكول، فوفقًا للتقارير، لم يستطع دوق ودوقة كامبريدج، الحفاظ على سرية الإعلان عن حملها في أطفالها الثلاثة، بسبب غثيانها الحاد في الصباح، مما اضطرّهما لكسر البروتوكول حينها، وإعلانهما لخبر الحمل، قبل أن تُكمل الثلث الأول منه.
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