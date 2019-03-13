إليكِ مخاطر لعبة "مومو" على حياة طفلكِ.. وكيفية حمايته منها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - باتت شخصية "مومو" الشبيهة بالدمى تشكل حالة أرق لدى العديد من الأهالي والأطفال الذين باتوا يعانون من مشاكل نفسية نتيجة هذه الشخصية الغريبة التي تدخلهم في دوامة الرعب والأرق وصولا إلى محاولة الانتحار.

خرجت عن هدف صانعها، وباتت هذه الشخصية ذات العيون الواسعة والعميقة والابتسامة المرعبة تطلب من الأطفال التواصل معها عبر "واتساب" وتدفعهم إلى إيذاء نفسهم وتهدد حياتهم وأفراد عائلتهم.

الفيديو المرفق، يعرض المقابلة التي أجراها "فوشيا" مع الاختصاصي في علم النفس الدكتور نبيل خوري، إذ تحدث عن مخاطر "مومو" وأفضل السبل للتعامل مع الأطفال الذين يعانون من مشاكل نفسية بسبب هذه اللعبة.