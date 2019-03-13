كم تُنفق ميغان ماركل على خزانة ملابسها كل عام؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفتْ كريستين روس، مديرة التحرير المشاركة في مدونة "Meghan’s Mirror" للموضة، أن دوقة ساسيكس ميغان ماركل تُنفق ما يقارب 500 ألف جنيه إسترليني سنويًا على خزانة الملابس الملكية.

وأشارت إلى أن هذا المبلغ قد يكون أكثر من ذلك بكثير، نظرًا لامتلاكها مجموعة كبيرة من القطع.

وأوضحت أنه منذ أن تم إعلانها كصديقة للأمير هاري في عام 2016، أصبحت ميغان رمزًا للأزياء في جميع أنحاء العالم، وتم نسخ أزيائها من المناسبات العامة.

قالت روس: "إن تأثير ميغان هو ظاهرة اقتصادية مشابهة لتأثير كيت ميدلتون، حيث إن ما ترتديه يتحوّل إلى ذهب".

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وأضافت أن خزانة ملابس ميغان فريدة من نوعها حقًا، نظرًا لوجود العديد من القطع المخصصة.

ووصفتْ روس أسلوب ميغان بأنه "عصري للغاية وحديث"، حيث ترتدي مجموعةً أنيقةً من الفساتين المصممة وحقائب اليد، من مصمميها المفضّلين مثل ديور ورالف لورين وأوسكار دي لا رنتا.

في العام الماضي صنّفت مجلة "بيبول" ميغان ماركل كأفضل امرأة في عام 2018.