كوكبة من نجوم الفن في افتتاح عيادات التجميل "ساجيس"

حرصت الفنانة نيرمين ماهر وهايدي موسي ورنا سماحة وبلال علي حضور حفل افتتاح عيادات التجميل "SAGES، كما حضر الحفل مجموعة من الـ"فاشون بلوجرز" والمهتمون بالصحة والجمال، وهو الحفل الذي نظمه ﻣﻮﺩﻱ ﻋﻼء ﻭﺑﺴﺎﻡ النجار.

وحرص الحضور علي تهنئة القاثمين علي المكان بمناسبة الافتتاح ، خاصة وان المركز جاء باعلي المواصفات العالمية والتي تتماشي مع اكبر التطورات في العالم والشرق الاوسط ، والذي اوضح الدكتور محمد محمد عبد الحميد المتخصص في جراحة السمنة، عن سبب اختيار اسم "SAGES" للعيادات قائلا حروف الكلمة هي اختصار لجملة بالإنجليزية "Surgery to genuine elite shape"، أي الجراحة التجميلية تؤدي بك للشكل الأفضل، والكلمة باللاتينية تعني الحكيم.

بينما أكد دكتور هاني عيسى المتخصص في جراحة السمنة، أن النسبة العالمية للأخطاء في جراحات السمنة وصلت للصفر وهذا ما تقدمه مجموعة العيادات المتكاملة .

وقد يهمك ايضـــــــــــــــــــًا

Advertisements

- نيرمين ماهر تحتفل بعيد ميلادها الـ37 مع والدتها

- رنا سماحة تخرج عن صمتها وتكشف حقيقة زواجها سرًّا