حسين الجسمي يطرح أغنيته الجديدة "وضحى" على يوتيوب

طرح الفنان حسين الجسمي، أغنية جديدة بعنوان "وضحى" ، على قناته الرسمية على "يوتيوب"، وهي من كلمات عبد اللطيف آل الشيخ، وألحان راكان، وتوزيع موسيقى بدر كرم.
وكان الجسمي طرح في عيد الحب، أغنية بعنوان "غير"، وقدمها بشكل مختلف بالدمج بين اللحن والتوزيع المصري بالكلمات الخليجية، وهى من أشعار الدكتور مانع بن سعيد العتيبه، ألحان حسين الجسمي، توزيع ومكساج وماستر حسام كامل.
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